Программист на PHP, фронтенд + бекенд

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки137 просмотров

Требуется программист на PHP,  желательно знать X-Cart CMS. Дописывать модули, настраивать движок, править адаптивные шаблоны, верстку. Соответственно знать JS, уметь работать с API - расчет доставки, онлайн оплата товара и прочее.

Part-time удаленная работа. Не новичок.

JavaScriptPHP
8 лет назад
eugene150
Евгений 
42 года
9 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров