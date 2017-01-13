Доработка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок132 просмотра

www.Help4rent.com

Новый маркетплейс. Хотим поменять разработчиков. Самописный PHP Javascript.  Поддержка работоспособности сайта, частичная модернизация, взаимодействие с хостинг-провайдером. Без предоплаты.

JavaScriptPHP
8 лет назад
sergeysolodukha
Сергей 
65 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров