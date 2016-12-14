Битрикс - устранение мелких багов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка91 просмотр

Добрый день. По сайту на Битрикс Малый бизнес есть 11 мелких багов. Описание - по ссылке https://docs.google.com/document/d/1ZsSVsgqgbV3K6mHM8CbtOtE6XrSeErqXXS7120lI6RA/edit

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Объем работы: пара часов.

Стоимость: 2000 рублей

Оплата: вебмани, ЯД, на карточку, Золотая корона (возможны и иные способы по согласованию).

Форма оплаты: постоплата напрямую по факту выполнения поставленных задач

8 лет назад
a456
46 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 отзывов

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