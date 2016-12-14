Нужно выполнить доработки по сайту (сайт на Joomla) в соответствии с общим подробным техническим заданием. Оплата поэтапно. Тз в личку кандидатам.
Необходимо вставить кнопку "купи в кредит" на сайт.
На карточку товара на сайте http://mastertrg.ru/divani-ugl-pod/divan-uglovoi-kormak-mini необходимо вставить кнопку "купи в кредит" под кнопкой "купить". Магазин на joomla 2.5 + joomshoping. Css и код вставки присутствует. Надо чтобы при нажатии на кнопку вызывался виджет сервиса "купи в кредит". Модуль сервиса уже установлен.
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