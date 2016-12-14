Необходимо вставить кнопку "купи в кредит" на сайт.

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки160 просмотров

На карточку товара на сайте http://mastertrg.ru/divani-ugl-pod/divan-uglovoi-kormak-mini необходимо вставить кнопку "купи в кредит" под кнопкой "купить". Магазин на joomla 2.5 + joomshoping. Css и код вставки присутствует. Надо чтобы при нажатии на кнопку вызывался виджет сервиса "купи в кредит".  Модуль сервиса уже установлен.

CSSJoomla
8 лет назад
Masterstl
Евгений 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров