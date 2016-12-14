Биллинг

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки84 просмотра

Есть сайт, нужно сделать новый биллинг, чтобы интегрировать платежку, старый биллинг работает не корректно.Работа прогера нужна по сути)

8 лет назад
guest_14817149115417
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров