Загрузить контент на сайт, cms - webasyst

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок156 просмотров

есть контент с сайта-донора mb-catalog.ru

задача: данный контент посмотреть на пригодность для выгрузки, загрузить на наш сайт posudabom.com

cms - webasyst

подробности исполнителю, жду предложений

бюджет 2500р

Webasyst
8 лет назад
EgorIllarionov
Егор 
33 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров