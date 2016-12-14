Добрый день! Есть форма обратной связи - http://take.ms/4xStM Необходимо ее настроить на sms и e-mail оповещение. вот сайт - http://bit.ly/2gzssFr Сервис для смс оповещения - www bytehand com При ...
Загрузить контент на сайт, cms - webasyst
есть контент с сайта-донора mb-catalog.ru
задача: данный контент посмотреть на пригодность для выгрузки, загрузить на наш сайт posudabom.com
cms - webasyst
подробности исполнителю, жду предложений
бюджет 2500р
Заявки фрилансеров
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