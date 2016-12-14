Настроить форму обратной связи

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок131 просмотр

Добрый день!

Есть форма обратной связи - http://take.ms/4xStM

Необходимо ее настроить на sms и e-mail оповещение.

вот сайт - http://bit.ly/2gzssFr

Сервис для смс оповещения - www bytehand com

При заполнении формы пусть приходит смс мне на телефон с телефоном и именем заказчика

Также нужно немного вверх подвинуть эти значки - http://take.ms/Y4OuO

Сроки - оговариваются

Оплата - договорная 

БОНУС - ЖИРНЫЙ ОТЗЫВ

8 лет назад
vladymir777
Володимир 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
166 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров