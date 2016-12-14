Добрый день уважаемые профессионалы. YML файл перестал передавать товары в маркет. https://www.avto.audio/index.php?route=feed/yamarket Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 22464 bytes) in /home/netvbaze/domains/avto.audio/public_html/system/library/image.php on line 34 Нужна помощь
Настроить форму обратной связи
Добрый день!
Есть форма обратной связи - http://take.ms/4xStM
Необходимо ее настроить на sms и e-mail оповещение.
вот сайт - http://bit.ly/2gzssFr
Сервис для смс оповещения - www bytehand com
При заполнении формы пусть приходит смс мне на телефон с телефоном и именем заказчика
Также нужно немного вверх подвинуть эти значки - http://take.ms/Y4OuO
Сроки - оговариваются
Оплата - договорная
БОНУС - ЖИРНЫЙ ОТЗЫВ
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