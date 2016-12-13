Интеграция лендинга с retailCRM

Произвести интеграция лендинга с CRM retailcrm.ru по API.

Просьба лиц которые НИ КОГДА не делали интеграцию с данной CRM не беспокоить и не предлагать свои услуги.

После интеграции данные с лендинга должны попадать в CRM:

- сведения о товаре

- стоимость

- контакты (мыло, телефон)

- UTM метки если они есть

- обратный звонок

короче любая кнопка должна иметь интеграцию с CRM.

Дублирование заявки должно приходить на почту

Возможно пригодится инструкция:

1) https://www.retailcrm.ru/blog/55-novoie-api-v-retailcrm-intieghriruisia-kto-mozhiet

2) https://www.retailcrm.ru/docs/Developers/Index

3) https://www.retailcrm.ru/docs/Users/ApiKeys

===========================================

Сайт для интеграции: www.fast-velo.ru (самописный)