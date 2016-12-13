Адаптивный лэндинг на Битрикс на 2 товара

Адаптивный лэндинг на шаблоне с маркетплэйса.

Цена договорная.

Есть подробный макет дизайна, нужно натянуть его на готовый шаблон с маркетплэйса (шаблон уже куплен и доступен из админки, макет нового дизайна сделан по шаблону).

1. Доработать шаблон в соответствии с ТЗ. Для дизайнера работа небольшая, концепция – сделать хорошее юзабилити лэндинга. Возможно, понадобятся правки дизайна (принимаются по согласованию).

2. Адаптивность должна быть сохранена при доработке.

3. Срок выполнения 1 день.

Требования к исполнителю:

1. Быть онлайн, оперативно отвечать.

2. Показывать промежуточный результат.

3. Поправки сайта включены в стоимость (до 3-х поправок).

4. Соблюдение сроков.

5. Без предоплат. Возможна оплата через безопасную сделку.