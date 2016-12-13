Нужно сделать сайты типа pasport-ru.com, prava-today.com такой же тематики НЕ ЛЭНДИНГ (с изменением лого, и немного структуры) смысл тот же на 5-7 стр. без форумов и усложнений! Но красивые. Тексты есть мои. Тематика вся по ...
Адаптивный лэндинг на Битрикс на 2 товара
Адаптивный лэндинг на шаблоне с маркетплэйса.
Цена договорная.
Есть подробный макет дизайна, нужно натянуть его на готовый шаблон с маркетплэйса (шаблон уже куплен и доступен из админки, макет нового дизайна сделан по шаблону).
1. Доработать шаблон в соответствии с ТЗ. Для дизайнера работа небольшая, концепция – сделать хорошее юзабилити лэндинга. Возможно, понадобятся правки дизайна (принимаются по согласованию).
2. Адаптивность должна быть сохранена при доработке.
3. Срок выполнения 1 день.
Требования к исполнителю:
1. Быть онлайн, оперативно отвечать.
2. Показывать промежуточный результат.
3. Поправки сайта включены в стоимость (до 3-х поправок).
4. Соблюдение сроков.
5. Без предоплат. Возможна оплата через безопасную сделку.
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