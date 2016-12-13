Друзья, Добрый день! Нужна срочна ваша помощь, есть сайт http://avtogalaktika36.ru/. В стандартном шаблоне есть кнопка -"Запись на прием" Не могу найти в коде - где меняется ее название и назначение, ...
Реконструкция бота Телеграмм
Необходимо добавить английский язык в русскоязычный бот Телеграмм. Бот написан на php. Адрес бота для знакомства https://storebot.me/bot/wradar_bot
Заявки фрилансеров
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