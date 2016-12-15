Исправить код отображения фото в ajax поиске

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Завершен4 заявки157 просмотров

сайт demet.com.ua,  при вводе в ajax поиске  фразы Расточная головка F 1-18 с креплением под конус МК 4      выпадает фото, которое не является первым фото карточки товара  http://demet.com.ua/ru/online-marketing/metalloobrabotka/osnastka-k-tokarnym-frezernym-sverlilnym-stankam/rastochnye-golovki/rastochnaya-golovka-f-1-18-s-krepleniem-pod-konus-mk-4-mt-4-rezba-m16-s-naborom-reztsov-9-sht-detail.html 

Тоже самое при вводе фразы   Тиски фрезерные прецизионные QGG 60  выпадает не основное фото товара

Так со многими товарами данного магазина. Нужно исправить код, чтобы выпадало первое фото карточки товаров 

AJAX
8 лет назад
toolsukr
Юрий 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

StVolZen
45 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$10
3 дня
Владимир быстро определил проблему и решил поставленную задачу. Большое спасибо за профессиональный подход
Четкая постановка задачи со стороны заказчика. Оперативная проверка результата. Оплата сразу после проверки.

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StVolZen
45 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад