Написание и дизайн сайта с отдельным личным кабинетом и системой безопасности. Средства разработки: Python DHTML Ruby On Rails Ajax Базы данных: PostgreSQL MySQL
Исправить код отображения фото в ajax поиске
сайт demet.com.ua, при вводе в ajax поиске фразы Расточная головка F 1-18 с креплением под конус МК 4 выпадает фото, которое не является первым фото карточки товара http://demet.com.ua/ru/online-marketing/metalloobrabotka/osnastka-k-tokarnym-frezernym-sverlilnym-stankam/rastochnye-golovki/rastochnaya-golovka-f-1-18-s-krepleniem-pod-konus-mk-4-mt-4-rezba-m16-s-naborom-reztsov-9-sht-detail.html
Тоже самое при вводе фразы Тиски фрезерные прецизионные QGG 60 выпадает не основное фото товара
Так со многими товарами данного магазина. Нужно исправить код, чтобы выпадало первое фото карточки товаров
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно доработать сайт на битриксе. http://c69152.tmweb.ru/ Более точно, нужно настроить правильное отображение товаров с торговыми предложениями. 1) Нужно поставить переключатель видов: 1 вид: отображение по торговым предожениям (коллекциям) 2 вид по ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Вот тз по доработкам. http://1.meridian96.ru/truby-nalichie-na-sklade.html 1. Сделать в заказе так же + и - шаг 0,1 http://prntscr.com/dgs7k1 - так же изменить в самой корзине 2. там же сделать Начальное значение 1,000 ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $30
Некоторые сервисы проверки скорости загрузки страниц показывают плохие цифры. Нужно проанализировать слабые места в Front-end и предложить пути их решения. Основные вещи по оптимизации сделаны, нужна консультация профессионала. В заявке, пожалуйста, ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
1. Необходимо разработать плагин для сайта на CMS Wordpress, генерирующий страницы в соответствии с заданным шаблоном и параметрами. Например: Title: %Название области% + любой текст заранее заданный Description: %Название области% + ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Сделать страницу с другой разметкой ,немного поправить футер,и немного главную страницу , вообщем ничего сложноВеб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
Сайт: www.ayda.ru Цели: разработка,реализация и запуск на домене нового адаптивного дизайна при незначительном улучшении функционала согласно техническому заданию. Дизайн: готов.Верстка: адаптивная,готова. С момента разработки дизайна и верстки прошло значительное время. Некоторые страницы будут ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт8 лет назад
Пока очень срочно нужно 1, 2, 6 и 8 пункты по 8-му нужно сначала дизайн предложить, лучшее расположение данного текста. в аттаче тз, и пример оформления форм связи. 1. Сколько ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Поламалась корзина. Нужен специалист по движку джумла.Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Составить детальное техническое задание на разработку сайта используя мои наброски и ссылки на другие сайты.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад