Необходимо подключить 1С-Битрикс к HTML-верстке сайта. Дизайн станиц: https://drive.google.com/open?id=0B_lrYtqGzQhGM3pJaWRIaV9nUTQ HTML-верстка сейчас в работе и будет готова 16.12.2016 Прошу дать предварительную оценку на основе дизайна. Интересуют сроки и общая ...
Сайт на джумле нужно "починить" корзину
Поламалась корзина.
Нужен специалист по движку джумла.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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