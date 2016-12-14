Сайт на джумле нужно "починить" корзину

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок166 просмотров

Поламалась корзина.

Нужен специалист по движку джумла.

Joomla
8 лет назад
vlarr
45 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
18 отзывов

Выбранный исполнитель

alexbrk77
41 год
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$5
1 день
Очень доволен работой. Работа бы сделана качественно и очень быстро. В переписке все четко и по делу. Было приятно работать. Рекомендую.
Владимир, отличный заказчик. Четко поставленная задача, мгновенная оплата. Очень рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

alexbrk77
41 год
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад