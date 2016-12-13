Заменить мерчант оплаты в yii framework 2

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки178 просмотров

Здравствуйте.

Есть интернет-магазин на yii framework 2.

Раньше для онлайн оплат использовалась платежная система MoneXy, но недавно она закрылась и хотим перейти на  LiqPay.

Основная задача:

- Заменить старый мерчант на мерчант LiqPay https://www.liqpay.com/ru/doc/checkout чтобы все правильно работало и можно было оплачивать онлайн.

Yii
8 лет назад
uarichs
38 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров