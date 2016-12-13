Дополнить форму заказа в магазине Woocommerce

Необходимо изменить оформление заказа в интернет-магазине мебели www.komod-mm.com.ua

А именно чтобы покупатель при оформлении выбрал один из трёх пунктов о сборке:

~ Без сборки

~ сборка в магазине +5% (крупно габаритную мебель которую физически нельзя вынести и занести сборка только на дому)

~ сборка на дому +10%

И когда покупатель добавлял этот пункт цена менялась 0% + 5% или 10% соответсвенно.

Так же добавить пункты выбору доставки

- самовывоз

- доставка по Броварам

- доставка пригород, область

Жду ваши предложения по цене и срокам