Парсер сайта ФССП

$125
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка616 просмотров

Нужен парсер проверки должников по сайту федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Задача - написать API, чтобы работало без капчи и с минимальной задержкой.

На входе дается массив данных по человеку (метод POST или GET) и в

случае нахождения задолженностей выдать ответ в массиве данных.

Скрипт - отдельный файл, PHP со стандартными библиотеками привествуется.

Оплата по факту, после демонстрации работающего API FSSPRUS.

PHP
8 лет назад
kravtsovgv
Георгий 
47 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

proIT
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
$125
1 день
Отличный исполнитель! Оперативно выполняет задачу, всегда на связи. Грамотно и корректно отвечает на все вопросы. Сотрудничеством доволен, рекомендую.
Спасибо за понятно поставленную задачу. Был рад помочь, рекомендую.

Заявки фрилансеров

proIT
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад