Дописать метод класса

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки130 просмотров

Дописать метод класса

8 лет назад
gutchenko
58 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

team_one
42 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$30
6 дней

Заявки фрилансеров

team_one
42 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад