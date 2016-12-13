Сверстать простой сайт - и посадить на Битрикс.

Доброе время суток. Необходимо заверстать адаптивный дизайн и посадить его на битрикс.

Оплата по результату работы. Работать можно на своем хостинге или на моем.

Для меня главное сроки!!! Проект мало бюджетный, поэтому студии и супер профи - просьба не беспокоить.

Детали при личной переписке.