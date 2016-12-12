Автообновление объявлений

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок114 просмотров

Добрый день, Виктор!

Увидел, что вы уже реализовывали подобный проект.

Есть сайт meatinfo, там раздел объявлений.

Хочется управлять несколькими объявлениями, прежде всего интересует автообновление.

8 лет назад
guest_14815564276168
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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