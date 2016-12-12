Есть API сервиса IPTV на Angular2 или Vue (или на ваше усмотрение). Необходимо реализовать работу с API. Веб-плейер для проигрывания стрима в HLS можно использовать один из Projekktor, videojs или любой другой на ваш выбор. Все доступы ...
Автообновление объявлений
Добрый день, Виктор!
Увидел, что вы уже реализовывали подобный проект.
Есть сайт meatinfo, там раздел объявлений.
Хочется управлять несколькими объявлениями, прежде всего интересует автообновление.
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