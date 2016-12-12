Парсинг

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок103 просмотра

Нужен парсинг в сфере туризма. Нужно копировать информацию о турах с сайтов teztour.bywww.bgoperator.ru, rosting.by и вставлять в туристический портал holiday.by

8 лет назад
guest_14815520613676
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров