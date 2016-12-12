PHP скрипт проверки количества страниц в индексе Яндекс и Гугл и ТИЦ

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки120 просмотров

Нужно слделать PHP скрипт проверки количества страниц в индексе Яндекс и Гугл и ТИЦ. На входе список доменов по одному в каждой строке. На выходе пузомерки.

Примеры:

http://xseo.in/indexed - только нужно сделать пакетно.

либо http://www.seogadget.ru/sepages 

PHP
8 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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