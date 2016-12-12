Проблема дублей с элементом "_escaped_fragment_" в урле

Гугл вебмастер ругается на дубли страниц на сайте. Урлы с таким элементом "_escaped_fragment_". Если закрывать этот элемент в роботсе, ругается на заблокированные ресурсы, если открыть, ругается на дубли страниц.

Нашёл такую информацию:

"Html слепки страниц сайта, организованных посредством технологии AJAX

Найти их можно заменив в оригинальном URL-адресе страницы «!#» на «?_escaped_fragment_=». Как правило, в индекс такие страницы попадают только тогда, когда были допущены ошибки в имплементации метода индексации AJAX страниц посредством перенаправления бота на страницу-слепок и робот обрабатывает два URL-адреса: основной и его Html-версию."

Как это исправить не знаю