Разработка конвектора валют для WooCommerce

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки163 просмотра

Ищем человека который смог бы разработать и внедрить в плагин WooCommerce онлайн конвектор валют. Основная задача данной разработки- при размещении товара будет указываться цена или в евро или в еннах, в редких ситуациях доллар.И итоговая цена должны показываться в рублях (в карточке товара и в самом товаре)  по курсу ЦБ на сегодняшний день.   http://halltuning.ru

WooCommerce
8 лет назад
halltuning
Кукушкин 
41 год
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров