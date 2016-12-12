Разработка конвектора валют для WooCommerce

Ищем человека который смог бы разработать и внедрить в плагин WooCommerce онлайн конвектор валют. Основная задача данной разработки- при размещении товара будет указываться цена или в евро или в еннах, в редких ситуациях доллар.И итоговая цена должны показываться в рублях (в карточке товара и в самом товаре) по курсу ЦБ на сегодняшний день. http://halltuning.ru