Настроить HD Voice + внести корректировки в существующую систему

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Список задач:

1. Настроить и протестировать HD Voice на всем оборудовании. GSM пускать по uLaw\aLaw, 3G - строго через HD Voice

2. Настроить MicroSIP на Android с HD Voice

3. Добавить дополнительный номер в общую очередь (куплена новая планка для шлюза) и проверить работоспособность

4. Добавить дополнительный номер в скрипт missed.php и проверить работоспособность

5. В скрипте missed.php частично поменять алгоритм вызовов через кнопку Позвонить

6. В скрипте missed.php поправить время

Исходные данные:

Телефон Grandstream

Телефон Cisco

2 Шлюза OpenVox 3G\2G

Asterisk 11

Debian 8

AndroidAsteriskDebian
8 лет назад
SimplyPay
Роман 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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