Компонент выбора даты React.js

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка164 просмотра

В общем, нужен компонент в основе которого лежит этот виджет - https://github.com/zippyui/react-date-picker. Который позволяет вводить в него значения формата YYYY-MM-DD и DD-MM-YYYY (по выбору), должна быть сразу маска для ведденого значения, а также водиться могут лишь цифры. Если указан диапазон, а я ввел в input неверное значение, автоматически должно всё замениться либо на минимальное, либо на максимальное значение.

Использование Redux И ES 6

8 лет назад
levabond
Лев 
31 год
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

gggggu
37 лет
13 лет в сервисе
Был
20 дней назад
8 лет назад
$30
2 дня
Выполнил все хорошо, качественно, в срок
Все супер, рекомендую

Заявки фрилансеров

gggggu
37 лет
13 лет в сервисе
Был
20 дней назад
8 лет назад

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