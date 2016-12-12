Разкодировать ionCube Loader PHP 5.4

В общем, нужен компонент в основе которого лежит этот виджет - https://github.com/zippyui/react-date-picker. Который позволяет вводить в него значения формата YYYY-MM-DD и DD-MM-YYYY (по выбору), должна быть сразу маска для ведденого значения, а также водиться могут лишь ...