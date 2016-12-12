Работа с сайтом Wordpress с woocommerce

Имеется сайт py100(.)ru на wordpress с woocommerce магазином

Имеется 1С из которой всё синхронизируется на сайт

При этом вместе с карточками товаров, выгружаются свойства, категории и т.д.

Задача:

1. Сделать сортировку атрибутов, так что бы она не слетала при очередной выгрузке из 1С

2. Доработать плагин по отображению PDF - со стороны 1С в карточке товара есть выгружаемый файл, есть прилетающий XML с файлом и описанием, со тсороны сайта необходимо: 1. закачать в медиатеку 2. вставить шорткод для оторажения PDF в соответствующую карточку товара.