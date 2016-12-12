Сделать систему для заполнения анкет на сторонних сайтах (API)

Здравствуйте!

Задача:

Есть сайт (предположим на wordpress) необходимо написать код формы для заемщиков, которую можно размещать на данном сайте, чтобы данная форма взаимодействовала с офферами (представленными на сайте leads.su), т.е., заполняется анкета на нашем сайте, жмется кнопка "отправить" и данные автоматически заполняются на сайтах партнеров.

Помимо самой формы, необходимо произвести все необходимые настройки в личном кабинете на сайте leads.su, чтобы все работало, "под ключ".

Самое важное: необходимо описать инструкцию по установке формы на сайт, а также описать все действия по производимым настройкам в личном кабинете.

Возможно, вы сможете предложить другой вариант реализации данной задачи!

Жду от вас: сроки и стоимость.

Спасибо за внимание к заданию!