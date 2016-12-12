HTML5 игра с websocket

HTML5 игра по принципу Bejeweled Blitz, которая должна работать в безопасной манере с передачей всех данных о действиях пользователя на сервер (node.js, есть готовый API) через сокеты (используем socket.io).

100% всей логики игры на стороне сервера, клиент лишь отображает присылаемые сервером данные и осуществляет анимацию действий. Описание функционала игры в приложении (Английский).

Рассмотрим варианты с лицензированием готовой игры с адаптацией под наши потребности - при этом игра может быть ваше (что, несомненно, большое преимущество), либо можете выбрать на открытых маркетах (мы оплатим ее приобретение). Графика и более подробное ТЗ (если потребуется) с нас, в бюджет не включено.

Опыт low-level, low-latency socket coding обязателен. Участие в разработке выпущенных тайтлов либо собственные проекты, работающие по схожей технологии.