Работа с сайтом wordpress с woocommerce магазином
HTML5 игра с websocket
HTML5 игра по принципу Bejeweled Blitz, которая должна работать в безопасной манере с передачей всех данных о действиях пользователя на сервер (node.js, есть готовый API) через сокеты (используем socket.io).
100% всей логики игры на стороне сервера, клиент лишь отображает присылаемые сервером данные и осуществляет анимацию действий. Описание функционала игры в приложении (Английский).
Рассмотрим варианты с лицензированием готовой игры с адаптацией под наши потребности - при этом игра может быть ваше (что, несомненно, большое преимущество), либо можете выбрать на открытых маркетах (мы оплатим ее приобретение). Графика и более подробное ТЗ (если потребуется) с нас, в бюджет не включено.
Опыт low-level, low-latency socket coding обязателен. Участие в разработке выпущенных тайтлов либо собственные проекты, работающие по схожей технологии.
Заявки фрилансеров
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