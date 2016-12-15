Работа с сайтом wordpress с woocommerce магазином
Доработка сайта на Opencart
Требуется доработать некоторый функционал сайта http://masteropta.com.ua/ на
Opencart Version 2.2.0.0 (trs-2.2.0.0 - русифицирован), после внесения всех указанных
правок протестировать на корректность работы.
Задачи:
1) Добавить в админ панель и на фронт возможность выводить до 4-х номеров телефона
(каждый тел в новом поле). При заполнении полей номера по умолчанию должны отображаться в футере сайта. Напротив каждого поля должен быть реализован чекбокс, при включённом чекбоксе номер телефона отображается в шапке. Доработки
должны корректно отображаться на мобильной версии.
2) Закрепить добавленные номера телефонов в плавающей шапке сайта
3) Добавить в админ панели категорий дополнительное(второе) текстовое поле с визуальным редактором
для вывода текста на фронте в категориях и подкатегориях под товарами.
4) Добавить в шапку сайта ссылку «Добавить сайт в закладки», ссылку оформить картинкой.
Сайт должен добавляться в закладки при нажатии на ссылку-картинку в избранное в Mozilla, Explorer, Opera. В Chrome должен отрабатываться алерт с предложением («Нажмите CTRL-D, чтобы добавить страницу в закладки»).
Просьба указать цену за данные работы.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Задача: Есть сайт (предположим на wordpress) необходимо написать код формы для заемщиков, которую можно размещать на данном сайте, чтобы данная форма взаимодействовала с офферами (представленными на сайте ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Список задач: 1. Настроить и протестировать HD Voice на всем оборудовании. GSM пускать по uLaw\aLaw, 3G - строго через HD Voice 2. Настроить MicroSIP на Android с HD Voice 3. Добавить дополнительный ...Закрыт8 лет назад
- $15
Нужно слделать PHP скрипт проверки количества страниц в индексе Яндекс и Гугл и ТИЦ. На входе список доменов по одному в каждой строке. На выходе пузомерки. Примеры: http://xseo.in/indexed - только нужно сделать пакетно. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
На телефоне с операционной системой iOS. Поэтому если у вас не на чем проверять, не беритесь. :) 1. При нажатии на кнопку, под нею появлется какая-то другая кнопка, из-за этого не всегда товар отправляется ...Закрыт8 лет назад
нужны готовые каталоги для зап частей , пример www.catcar.info/ .... без предоплаты!!!Закрыт8 лет назад
- $32
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ: Настроить выгрузку (односторонняя синхронизацию) Сделок и Задач из AmoCRM в Google Таблицу по API. Техническое задание: приложено к проекту Доступ к Google Таблице на редактирование и доступ в кабинет ...Закрыт8 лет назад
Доброго дня. Задача для профи! Описание в архиве. От вас срок/цена. Оплата по факту или сбс.Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $5
Нужно разкодировать 5 файлов в ionCube, общий размер файлов 65 КБ.Закрыт8 лет назад
Имеется сайт py100(.)ru на wordpress с woocommerce магазином Имеется 1С из которой всё синхронизируется на сайт При этом вместе с карточками товаров, выгружаются свойства, категории и т.д. Задача: 1. Сделать сортировку атрибутов, ...Закрыт8 лет назад