Доработка сайта на Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок138 просмотров

Требуется доработать некоторый функционал сайта http://masteropta.com.ua/ на

Opencart Version 2.2.0.0 (trs-2.2.0.0 - русифицирован), после внесения всех указанных

правок протестировать на корректность работы.

Задачи:

1) Добавить в админ панель и на фронт возможность выводить до 4-х номеров телефона

(каждый тел в новом поле).  При заполнении полей номера по умолчанию должны отображаться в футере сайта. Напротив каждого поля должен быть реализован чекбокс, при включённом чекбоксе номер телефона отображается в шапке. Доработки

должны корректно отображаться на мобильной версии.

2) Закрепить добавленные номера телефонов  в плавающей шапке сайта 

 

3) Добавить в админ панели категорий дополнительное(второе) текстовое поле с визуальным редактором 

для вывода текста на фронте в категориях и подкатегориях под товарами.

4) Добавить в шапку сайта ссылку «Добавить сайт в закладки», ссылку оформить картинкой.

Сайт должен добавляться в закладки при нажатии на ссылку-картинку в избранное в Mozilla, Explorer, Opera. В Chrome должен отрабатываться алерт с предложением («Нажмите CTRL-D, чтобы добавить страницу в закладки»). 

Просьба указать цену за данные работы.

Opencart
8 лет назад
Madman1987
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Oleg_Abrashin
Олег 
31 год
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
19 отзывов(-1)
8 лет назад
$18
1 день
Большое спасибо за проделанную работу. Задание выполненного согласно требованиям ТЗ и в оговоренные сроки. Рекомендую Олега как ответственного исполнителя.
Четкая постановка задачи. Моментальная оплата. Рекомендую Владимира к сотрудничеству всем фрилансерам как порядочного и адекватного заказчика.

Заявки фрилансеров

Oleg_Abrashin
Олег 
31 год
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
19 отзывов(-1)
8 лет назад