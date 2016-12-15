Доработка сайта на Opencart

Требуется доработать некоторый функционал сайта http://masteropta.com.ua/ на

Opencart Version 2.2.0.0 (trs-2.2.0.0 - русифицирован), после внесения всех указанных

правок протестировать на корректность работы.

Задачи:

1) Добавить в админ панель и на фронт возможность выводить до 4-х номеров телефона

(каждый тел в новом поле). При заполнении полей номера по умолчанию должны отображаться в футере сайта. Напротив каждого поля должен быть реализован чекбокс, при включённом чекбоксе номер телефона отображается в шапке. Доработки

должны корректно отображаться на мобильной версии.

2) Закрепить добавленные номера телефонов в плавающей шапке сайта

3) Добавить в админ панели категорий дополнительное(второе) текстовое поле с визуальным редактором

для вывода текста на фронте в категориях и подкатегориях под товарами.

4) Добавить в шапку сайта ссылку «Добавить сайт в закладки», ссылку оформить картинкой.

Сайт должен добавляться в закладки при нажатии на ссылку-картинку в избранное в Mozilla, Explorer, Opera. В Chrome должен отрабатываться алерт с предложением («Нажмите CTRL-D, чтобы добавить страницу в закладки»).

Просьба указать цену за данные работы.