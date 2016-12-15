Нужно сделать расширение для хрома. Парсим сайт, показываем в расширении. Бэкэнд mysql + php фреймворк. Есть ТЗ Есть старый код этого расширения. Пишите в скайп Сразу пожалуйста покажите ...
Веб-плейер
Есть API сервиса IPTV на Angular2 или Vue (или на ваше усмотрение). Необходимо реализовать работу с API. Веб-плейер для проигрывания стрима в HLS можно использовать один из Projekktor, videojs или любой другой на ваш выбор.
Все доступы предоставлю исполнителю.
Проект будет разбит на несколько этапов:
- концепт - довести стрим до проигрывания (выдача линков по тикетам)
- прикрутка дизайна (дизайн могу предоставить, если нет своего дизайнера под рукой)
- продакшн-версия
Возможно использование любого "умного" JS, но надо объяснить причину.
Все этапы обговариваются с исполнителем и закрепляются в ТЗ при необходимости.
Все исходники после каждого этапа передаются заказчику.
Заявки фрилансеров
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