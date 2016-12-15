Есть API сервиса IPTV на Angular2 или Vue (или на ваше усмотрение). Необходимо реализовать работу с API. Веб-плейер для проигрывания стрима в HLS можно использовать один из Projekktor, videojs или любой другой на ваш выбор.

Все доступы предоставлю исполнителю.

Проект будет разбит на несколько этапов:

концепт - довести стрим до проигрывания (выдача линков по тикетам)

прикрутка дизайна (дизайн могу предоставить, если нет своего дизайнера под рукой)

продакшн-версия

Каждый этап оплачивается по мере выполнения.

Возможно использование любого "умного" JS, но надо объяснить причину.

Все этапы обговариваются с исполнителем и закрепляются в ТЗ при необходимости.

Все исходники после каждого этапа передаются заказчику.