Веб-плейер

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Есть API сервиса IPTV на Angular2 или Vue (или на ваше усмотрение). Необходимо реализовать работу с API. Веб-плейер для проигрывания стрима в HLS можно использовать один из Projekktor, videojs или любой другой на ваш выбор.

Все доступы предоставлю исполнителю.

Проект будет разбит на несколько этапов:

  • концепт - довести стрим до проигрывания (выдача линков по тикетам)
  • прикрутка дизайна (дизайн могу предоставить, если нет своего дизайнера под рукой)
  • продакшн-версия
Каждый этап оплачивается по мере выполнения.

Возможно использование любого "умного" JS, но надо объяснить причину.

Все этапы обговариваются с исполнителем и закрепляются в ТЗ при необходимости.

Все исходники после каждого этапа передаются заказчику.

JavaScriptVue.js
8 лет назад
rlstudiocom
Андрей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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