Сайт на worpress.ru

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Закрыт2 заявки122 просмотра

требуется исправления ошибок   

сайт himkipizza.ru   

требуется увеличить скорость загрузки сайта до зеленой зоны по гуглу, исправить критичные из  ошибок по валидатору,  

исправить  корзину: пересчет в ней автоматически при добавлении продукта., сделать  траекторию полета в корзину при добавлении продукта. 

Работа по БС. 

8 лет назад
axromeev
Дмитрий 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров