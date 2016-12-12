Добавить небольшие функции в скрипт

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки113 просмотров

Добавить небольшие функции в 2 готовых скрипа на РHР.

Для того кто занимается РHР, это займёт наверное 10 минут.

Время выполнения заказа 1 час.

ТЗ отправлю по запросу.

8 лет назад
Android7
49 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

sbs84
Юрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$5
1 день
Всё сделано очень быстро! Рекомендую, если хотите качественно выполненную работу.
Всё прошло нормально. Спасибо

Заявки фрилансеров

sbs84
Юрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад