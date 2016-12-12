Доработки по сайту WordPress

1. Во второй записи на странице есть калькулятор, то видны чек-боксы, а их не должно быть, потому что они должны быть сделаны переключателями. И при включении этих переключателей, они включаются также в первой записи, это нужно исправить.

2. Нужно сделать кнопку "сохранить" в админке, в пункте калькулятора>блоки, потому что кнопка "обновить" всё удаляет. Исправить работу кнопки "Обновить".

3. Так же попытался создать новый блок, но он не отображается. Наверно стоимость "от" и "до" не сохраняет значения. Необходимо это исправить

4. А также не хватает в самой админке возможности удалить заказ. Попытка удалить заказ ничем не оканчивается. Заказ остается не удаленным. Это нужно исправить и добавить возможность группового удаления заказов.

5. Вот здесь http://prntscr.com/detkxm шрифт не такой, как должен быть. В css указан верно, но не отображается почему-то.