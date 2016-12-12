Ищется девелопер для доработки проекта на Laravel 5 Нужно знать Laravel хорошо (от года активного опыта) 1. Нужно дработать email систему 2. Сделать систему рассылки писем нашим подписчикам 3. ...
Доработки по сайту WordPress
1. Во второй записи на странице есть калькулятор, то видны чек-боксы, а их не должно быть, потому что они должны быть сделаны переключателями. И при включении этих переключателей, они включаются также в первой записи, это нужно исправить.
2. Нужно сделать кнопку "сохранить" в админке, в пункте калькулятора>блоки, потому что кнопка "обновить" всё удаляет. Исправить работу кнопки "Обновить".
3. Так же попытался создать новый блок, но он не отображается. Наверно стоимость "от" и "до" не сохраняет значения. Необходимо это исправить
4. А также не хватает в самой админке возможности удалить заказ. Попытка удалить заказ ничем не оканчивается. Заказ остается не удаленным. Это нужно исправить и добавить возможность группового удаления заказов.
5. Вот здесь http://prntscr.com/detkxm шрифт не такой, как должен быть. В css указан верно, но не отображается почему-то.
Заявки фрилансеров
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