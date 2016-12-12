Доработка проекта на Laravel

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок378 просмотров

Ищется девелопер для доработки проекта на Laravel 5

Нужно знать Laravel хорошо (от года активного опыта)

1. Нужно дработать email систему

2. Сделать систему рассылки писем нашим подписчикам

3. CRUD страницы для разных типов контента

Полное ТЗ после общения

Мы активно используем git и docker

DockerGitLaravel
8 лет назад
alexask123
Алекс 
42 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров