Ищется программист Laravel для правок проекта с которого пропал разработчик. Адрес сайта и список правок в личку кандидатам. Как бонусом будут проекты от меня, если сработаемся...и вы не пропадаете.
Доработка проекта на Laravel
Ищется девелопер для доработки проекта на Laravel 5
Нужно знать Laravel хорошо (от года активного опыта)
1. Нужно дработать email систему
2. Сделать систему рассылки писем нашим подписчикам
3. CRUD страницы для разных типов контента
Полное ТЗ после общения
Мы активно используем git и docker
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