Внести правки на сайте, на сервере. yii фреймворк

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок122 просмотра

Нужен спец по yii ! 

Внести правки сразу на сервере, 12 правок во вложении

Сайт http://iac.moneyfast.kz/

Срок до утра, очень срочно. 4-5 часов.

Yii
8 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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