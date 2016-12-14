Парсер товаров

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки169 просмотров

Уважаемые профессионалы нужен постоянный парсер товаров в ocstore  Version 2.0.1.1 кол-во 1000-2000. Донор и подробное тз по запросу.

ocStore
8 лет назад
maxter
46 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

AndreyYa
Андрей 
44 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва
8 лет назад
$45
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Порядочный и добросовестный заказчик. Продолжим работу, если будут еще задания!

Заявки фрилансеров

AndreyYa
Андрей 
44 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва
8 лет назад

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