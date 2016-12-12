Уважаемые профессионалы нужен постоянный парсер товаров в ocstore Version 2.0.1.1 кол-во 1000-2000. Донор и подробное тз по запросу.
Ищется программист Laravel для правок
Ищется программист Laravel для правок проекта с которого пропал разработчик.
Адрес сайта и список правок в личку кандидатам.
Как бонусом будут проекты от меня, если сработаемся...и вы не пропадаете.
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