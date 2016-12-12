Ищется программист Laravel для правок

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок162 просмотра

Ищется программист Laravel для правок проекта с которого пропал разработчик.

Адрес сайта и список правок в личку кандидатам.

Как бонусом будут проекты от меня, если сработаемся...и вы не пропадаете.

Laravel
8 лет назад
eXtatic
36 лет
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

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