Frontend-программист для разработки веб-клиента

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка105 просмотров

Добрый день! Необходимо осуществить верстку и программирование личного кабинета. (только клиентская часть) Подробная информация по ссылке: www.dropbox.com/s/sy896v8... 

Требования: 

1. Кандидат – физическое лицо, обладающее полным набором навыков Frontend-программиста, необходимых для реализации данной задачи: адаптивная верстка (Bootstrap, AdminLTE) и программирование на Javascript (с использованием фреймворков, конечно). Заявки от студий не рассматриваются. 

2. Обязательно полностью прочитать ТЗ и ознакомиться с другой информацией из архива. 

3. Обязательно указать стоимость и срок. 

4. Обязательно указать каким JS-фреймворком планируете пользоваться. (если планируете) 

5. Обязательное наличие работ в портфолио из аналогичной области. (с рабочими ссылками) 

6. Работа должна быть завершена до конца 2016 года. 

7. Обязательная демонстрация прогресса раз в 3-5 дней с начала работ, ежедневная доступность по Skype. 

BootstrapJavaScript
8 лет назад
dvkovner
Дмитрий 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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