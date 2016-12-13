Frontend-программист для разработки веб-клиента

Добрый день! Необходимо осуществить верстку и программирование личного кабинета. (только клиентская часть) Подробная информация по ссылке: www.dropbox.com/s/sy896v8...

Требования:

1. Кандидат – физическое лицо, обладающее полным набором навыков Frontend-программиста, необходимых для реализации данной задачи: адаптивная верстка (Bootstrap, AdminLTE) и программирование на Javascript (с использованием фреймворков, конечно). Заявки от студий не рассматриваются.

2. Обязательно полностью прочитать ТЗ и ознакомиться с другой информацией из архива.

3. Обязательно указать стоимость и срок.

4. Обязательно указать каким JS-фреймворком планируете пользоваться. (если планируете)

5. Обязательное наличие работ в портфолио из аналогичной области. (с рабочими ссылками)

6. Работа должна быть завершена до конца 2016 года.

7. Обязательная демонстрация прогресса раз в 3-5 дней с начала работ, ежедневная доступность по Skype.