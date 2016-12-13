Доброе время суток. Необходимо заверстать адаптивный дизайн и посадить его на битрикс. Оплата по результату работы. Работать можно на своем хостинге или на моем. Для меня главное сроки!!! Проект мало бюджетный, поэтому студии ...
Установить ssl для домена
Установить https с помощью одного из бесплатных сервисов - https://letsencrypt.org/ или https://www.startssl.com
Жду преложений с конкретной ценой.
Заявки фрилансеров
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