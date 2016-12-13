Внести исправления в интернет-магазин на Magento

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Закрыт2 заявки114 просмотров

Для сайта http://e-klimat.ua/ работает на CMS Magento необходимо внести ряд доработок и исправлений. Полное ТЗ прилагаю во вложении.

Magento
8 лет назад
orlovgleb
36 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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