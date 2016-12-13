Перенести сайт на Yii с одного хостинга на другой

Имеется работающий сайт на Yii. Требуется перенести его на другой сервер. Важно все перенести без ошибок последующих доработок.

Все необходимые доступы к обоим хостингам будут предоставлены выбранному исполнителю.

Прошу предложить свои условия по ценам и срокам.