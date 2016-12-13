Перенести сайт на Yii с одного хостинга на другой

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки144 просмотра

Имеется работающий сайт на Yii. Требуется перенести его на другой сервер. Важно все перенести без ошибок последующих доработок.

Все необходимые доступы к обоим хостингам будут предоставлены выбранному исполнителю.

Прошу предложить свои условия по ценам и срокам.

Yii
8 лет назад
AM
58 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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