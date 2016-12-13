Доброе время суток. Необходимо заверстать адаптивный дизайн и посадить его на битрикс. Оплата по результату работы. Работать можно на своем хостинге или на моем. Для меня главное сроки!!! Проект мало бюджетный, поэтому студии ...
Перенести сайт на Yii с одного хостинга на другой
Имеется работающий сайт на Yii. Требуется перенести его на другой сервер. Важно все перенести без ошибок последующих доработок.
Все необходимые доступы к обоим хостингам будут предоставлены выбранному исполнителю.
Прошу предложить свои условия по ценам и срокам.
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