Подключить интернет-эквайринг от сбербанка

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Закрыт2 заявки132 просмотра

Есть сайт на wordpress, сейчас для оплаты подключена робокасса.

Хотим ее оставить но для платежей с карт использовать сбербанк.

WordPress
8 лет назад
optimovl
Никита 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

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