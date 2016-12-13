Добрый день! Необходимо осуществить верстку и программирование личного кабинета. (только клиентская часть) Подробная информация по ссылке: www.dropbox.com/s/sy896v8... Требования: 1. Кандидат – физическое лицо, обладающее полным набором навыков Frontend-программиста, необходимых для реализации данной ...
Подключить интернет-эквайринг от сбербанка
Есть сайт на wordpress, сейчас для оплаты подключена робокасса.
Хотим ее оставить но для платежей с карт использовать сбербанк.
Заявки фрилансеров
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