Нужно написать небольшой js скрипт для lightgallery

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки159 просмотров

Есть необходимость написать небольшой скрипт для lightgallery.  Скрипт должен оборачивать картинки в тексте сайта таким образом, чтобы при клике на миниатюру картинку, увеличенный вариант открывался не в новом окне, а слоем поверх страницы посредствои скриптов  lightgallery. Хтмл трогать нельзя - чтобы не перевёрстывать весь сайт.

Подробности при личной переписке с кандидатом. Неплохо было бы сделать в течение дня и уложиться в 10 баксов.

JavaScript
8 лет назад
kopipast
Василий 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

NESTA13
38 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$10
1 день
Александр во всём разобрался, работу сделал. Большое спасибо!
Спасибо Василию за работу! Приятно было сотрудничать! Чёткая постановка задачи, всегда на связи, моментальная оплата! Ненавязчиво всем рекомендую, как отличного заказчика!

Заявки фрилансеров

NESTA13
38 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад