Нужно написать небольшой js скрипт для lightgallery

Есть необходимость написать небольшой скрипт для lightgallery. Скрипт должен оборачивать картинки в тексте сайта таким образом, чтобы при клике на миниатюру картинку, увеличенный вариант открывался не в новом окне, а слоем поверх страницы посредствои скриптов lightgallery. Хтмл трогать нельзя - чтобы не перевёрстывать весь сайт.

Подробности при личной переписке с кандидатом. Неплохо было бы сделать в течение дня и уложиться в 10 баксов.