Требуется внести правки на сайт.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок123 просмотра

Необходимо разобраться с багом мобильной версии сайта и изменить иконку сайта.

срочно, укажите срок и цену.

8 лет назад
mark_g
Марк 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров