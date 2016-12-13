Чат клиент для скайпа

1- Авторизация

логин:пароль

почта:пароль

телефон:пароль

2- Многопоток регулируется количеством загруженных аккаунтов

3- Задержка между запросами отправляемыми сообщениями

4- Счетчик успешно отправленных сообщений

5- Рандомизация текста отправляемых сообщений и запросов в друзья. Тег обращения по имени.

6- Рассылка только по подтвержденным контактам или из файла

7- Поддержка форматирования текста – жирный, курсивный, зачеркнутый

8- Удаление логина скайпа из файла отправки после добавления в друзья и занесение его в файл уже добавленных, чтобы исключить повторное добавление

9- Автоответчик при входящем сообщении и рекламный автоответ

10- Количество заявок с одного аккаунта

11- Пауза при отправке автоответа

12- Пауза при отправке рекламного сообщения

13- Диалоговое окно обработки входящих сообщений

14- Работа софта без установки самого скайпа

15- Привязка по железу

Предпочтение разработчикам джава, так как для джавы есть готовая библиотека. Подобный софт уже есть, так что работа выше описанных функций вполне реализуема.