Чат клиент для скайпа

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1- Авторизация  

логин:пароль 

почта:пароль 

телефон:пароль 

2- Многопоток регулируется количеством загруженных аккаунтов 

3- Задержка между запросами отправляемыми сообщениями 

4- Счетчик успешно отправленных сообщений 

5- Рандомизация текста отправляемых сообщений и запросов в друзья. Тег обращения по имени. 

6- Рассылка только по подтвержденным контактам или из файла 

7- Поддержка форматирования текста – жирный, курсивный, зачеркнутый 

8- Удаление логина скайпа из файла отправки после добавления в друзья и занесение его в файл уже добавленных, чтобы исключить повторное добавление 

9- Автоответчик при входящем сообщении и рекламный автоответ 

10- Количество заявок с одного аккаунта 

11- Пауза при отправке автоответа 

12- Пауза при отправке рекламного сообщения 

13- Диалоговое окно обработки входящих сообщений 

14- Работа софта без установки самого скайпа 

15- Привязка по железу 

Предпочтение разработчикам джава, так как для джавы есть готовая библиотека. Подобный софт уже есть, так что работа выше описанных функций вполне реализуема. 

Java
8 лет назад
LiderJob
Иван 
41 год
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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