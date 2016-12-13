Дописать метод класса
Чат клиент для скайпа
1- Авторизация
логин:пароль
почта:пароль
телефон:пароль
2- Многопоток регулируется количеством загруженных аккаунтов
3- Задержка между запросами отправляемыми сообщениями
4- Счетчик успешно отправленных сообщений
5- Рандомизация текста отправляемых сообщений и запросов в друзья. Тег обращения по имени.
6- Рассылка только по подтвержденным контактам или из файла
7- Поддержка форматирования текста – жирный, курсивный, зачеркнутый
8- Удаление логина скайпа из файла отправки после добавления в друзья и занесение его в файл уже добавленных, чтобы исключить повторное добавление
9- Автоответчик при входящем сообщении и рекламный автоответ
10- Количество заявок с одного аккаунта
11- Пауза при отправке автоответа
12- Пауза при отправке рекламного сообщения
13- Диалоговое окно обработки входящих сообщений
14- Работа софта без установки самого скайпа
15- Привязка по железу
Предпочтение разработчикам джава, так как для джавы есть готовая библиотека. Подобный софт уже есть, так что работа выше описанных функций вполне реализуема.
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