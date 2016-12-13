Дописать метод класса
Специалист Wordpress (Visual Composer)
Требуется специалист по CMS Wordpress.
Есть сайт с купленной темой и возникло несколько вопросов.
1)Существует несколько вариантов шаблонов страниц. Не могу найти где меняется тип страниц. Необходимо показать только, как изменить тип страницы на необходимую.
2) Есть два меню: одно главное (топ) и в футере. В футере подпункты меню не раскрываются. Просто потому что не предусмотрено, видимо, самой темой. Необходимо сделать, чтобы подпункты раскрывались при наведении на пункт.
Бюджет 500 руб.
Важный момент: оплатить смогу только завтра. Отзывы есть.
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