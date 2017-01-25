Вылечить троян на CMS Wordpress

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Завершен6 заявок167 просмотров

Здравствуйте уважаемые фрилансеры!

Подхватили какую то заразу на сайте http://elitdom-ufa.ru/

Работает только главная страница, при переходе на любую внутреннюю редирект на сайт по продаже фармы.

Нужно исправить и дать рекомендации, чтобы более не повторялось.

WordPress
8 лет назад
maestrostt
Алексей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$16
2 дня
Работа выполнена качественно и в срок! Сотрудничеством полностью довольны. Теперь я знаю к кому обращаться, если на сайт залезет вирус)
Рад был помочь. Мои рекомендации!

Заявки фрилансеров

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад