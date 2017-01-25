Вылечить троян на CMS Wordpress

Здравствуйте уважаемые фрилансеры!

Подхватили какую то заразу на сайте http://elitdom-ufa.ru/

Работает только главная страница, при переходе на любую внутреннюю редирект на сайт по продаже фармы.

Нужно исправить и дать рекомендации, чтобы более не повторялось.