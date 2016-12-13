Сайт психолога

Необходимо изменить оформление заказа в интернет-магазине мебели www.komod-mm.com.ua А именно чтобы покупатель при оформлении выбрал один из трёх пунктов о сборке: ~ Без сборки ~ сборка в магазине +5% (крупно габаритную мебель которую ...