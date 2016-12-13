Нужен фрилансер для доделки сайта только Москва и М.о., способный к вербальным контактам и дальнейшей работой на продвижение сайта www.kurov-psydoc.ru
Редактировать корзину Bitrix
Задание более чем понятное. ТЗ вышлю желающим. Работы менее чем на час. Оплата в районе 10$ по факту выполнения.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование9 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо изменить оформление заказа в интернет-магазине мебели www.komod-mm.com.ua А именно чтобы покупатель при оформлении выбрал один из трёх пунктов о сборке: ~ Без сборки ~ сборка в магазине +5% (крупно габаритную мебель которую ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Есть интернет-магазин на yii framework 2. Раньше для онлайн оплат использовалась платежная система MoneXy, но недавно она закрылась и хотим перейти на LiqPay. Основная задача: - Заменить ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Подхватили какую то заразу на сайте http://elitdom-ufa.ru/ Работает только главная страница, при переходе на любую внутреннюю редирект на сайт по продаже фармы. Нужно исправить и дать рекомендации, чтобы более не ...Завершен8 лет назад
- $10
Требуется специалист по CMS Wordpress. Есть сайт с купленной темой и возникло несколько вопросов. 1)Существует несколько вариантов шаблонов страниц. Не могу найти где меняется тип страниц. Необходимо показать только, как изменить тип страницы ...Завершен8 лет назад
Есть готовые исходники. Нужно найти ошибку и настроить один @input. Объяснить, что к чему.Завершен8 лет назад
- $125
Нужен парсер проверки должников по сайту федеральной службы судебных приставов (ФССП). Задача - написать API, чтобы работало без капчи и с минимальной задержкой. На входе дается массив данных по человеку (метод POST или ...Завершен8 лет назад
Нужен специалист по DIVI кот. в лайф режиме поможет с сайтом и ответит на вопросы. Оплата или почасовая или за 1 день.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
1- Авторизация логин:пароль почта:пароль телефон:пароль 2- Многопоток регулируется количеством загруженных аккаунтов 3- Задержка между запросами отправляемыми сообщениями 4- Счетчик успешно отправленных сообщений 5- Рандомизация текста отправляемых сообщений и ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад