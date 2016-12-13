Доработки для интернет магазина на OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка136 просмотров

В двух словах о работе.

Забрать у сайта донора товар, загрузить на интересующий интернет магазин, упорядочить контент в категориях, разработать фильтрацию.

Предоставлю подробное задание и необходимую информацию в личном сообщении. 

Opencart
8 лет назад
gas6
41 год
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров