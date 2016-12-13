Доработки для интернет магазина на OpenCart

Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Подхватили какую то заразу на сайте http://elitdom-ufa.ru/ Работает только главная страница, при переходе на любую внутреннюю редирект на сайт по продаже фармы. Нужно исправить и дать рекомендации, чтобы более не ...